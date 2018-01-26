أمريكا: انهيار بعد ضربة نووية

أعلنت ذلك نائبة الكونغرس الأمريكي أليز ستيفانيك.

© Sputnik. Iliya Pitalev مدير المخابرات الأمريكية يكشف موعد ضرب كوريا الشمالية لأمريكا

وجاء في مقالها المنشور في صحيفة "واشنطن اكسامينير":

أظهرت تجارب أجريت على الصواريخ الاعتراضية الأمريكية المضادة للصواريخ أن ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من قدرات لا تسمح بصد الهجمات الصاروخية كافة.

وأجريت 18 تجربة على نظام الدفاع الأمريكي ضد الصواريخ. وكانت 10 منها فقط ناجحة. وتجاهلت التجارب قدرات صاروخ "هواسونغ 15" الكوري الشمالي الذي يستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمي أمريكا من القصف الصاروخي قاعدتان للصواريخ الاعتراضية تقعان في ولايتي الاسكا وكاليفورنيا، ويوجد فيهما 44 صاروخا اعتراضيا. وتؤمن هاتان القاعدتان الحماية لشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية الغربية في حين تبقى الشواطئ الشرقية حيث يعيش أكثر من 100 مليون شخص أو ثلث مجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، بلا حماية.

بإمكان كوريا الشمالية وإيران وغيرهما من أعداء الولايات المتحدة الأمريكية الآخرين أن يوقعوا مشغلي الصواريخ الاعتراضية الأمريكية في فخ الخديعة المضللة باللجوء إلى استعمال الأهداف الوهمية التي تجتذب الصواريخ الاعتراضية وتقلل بالتالي من فعالية النظام الدفاعي.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل بومبيو قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن كوريا الشمالية ستحوز في الأشهر القليلة المقبلة ما يمكّنها من توجيه الضربة للجزء القاري من الولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى كوريا الشمالية يمكن أن تتلقى الولايات المتحدة الأمريكية الضربة النووية من إيران وروسيا والصين كما أشارت إلى ذلك النائبة الأمريكية.