روسيا تزود تركيا بثلاث مروحيات

أعلنت شركة "مروحيات روسيا"، اليوم الجمعة، أن روسيا ستزود تركيا هذا العام بـ3 مروحيات من طراز "كا-32أ11بي إس".

"سبوتنيك" — وكانت شركة "مروحيات روسيا" قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع العقود الأولى لتوريد هذه المروحيات إلى تركيا وتايلاند.

وستزود الشركة في عام 2018 دولا أجنبية بـ7 مروحيات متعددة الأغراض من طراز "كا-32أ11بي إس". وقد تم البدء على بناء الآلات في مصنع كوميرتاوسك للطيران. وقد تم تجميع المروحية الأولى في المصنع ويجري الاستعداد لتسليمها لشركة " Kaan Air" التركية، بينما سيتم تسليم المروحية الثانية والثالثة قبل نهاية العام.

© AP Photo/ Michael Sohn ألمانيا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا

كما ستحصل شركة المروحيات الصينية المتحدة هذا العام على مروحيتين من الطراز نفسه، كما سيتم توريد "كا-32" إلى دول جنوب شرقي آسيا.

وقال مدير شركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي: "يسرنا انضمام مشتريين جدد لهذه المروحيات إلى المشتريين القديمين. وأنا على ثقة بأن التجربة الأولى لاستخدام "كا-32أ11بي إس" في تلك البلدان ستكون ناجحة وستشكل أساسا لمزيد من الإمدادات".

وصممت مروحية "كا-32أ11بي إس" متعددة الأغراض لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وأعمال التركيب في الأماكن العالية، بالإضافة إلى مكافحة الحرائق ونقل البضائع وإجلاء المرضى والجرحى، فضلا عن العمليات الدورية ودعم عمليات المخابرات.

وتستخدم هذه المروحية اليوم في كل من روسيا وكندا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا والصين وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وغيرها من البلدان.