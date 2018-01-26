مقتل وإصابة 55 إرهابيا في عمليات أمنية للقوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 55 إرهابياً سقطوا بين قتيل وجريح فيما ألقي القبض على 5 عناصر في العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية التي شملت 8 ولايات خلال الساعات الماضية.

كابول — سبوتنيك. صرحت الوزارة في الإيجاز الصحفي اليومي الذي تصدره: أن "العمليات أسفرت عن مصرع 26 إرهابيا بينهم إثنان من قادة حركة طالبان، فيما أصيب 29 عنصرا في المجموعات المسلحة بجروح".

وفي إطار المعارك الدائرة بين القوات الأفغانية والمسلحين في ولاية فراه غربي البلاد لقي 2 من قادة طالبان وهما "ملا نظر وسيد ملا" بالإضافة إلى 9 مقاتلين نحبهم وجرح 6 آخرون في مديرية بُشت رود.

شرقاً، شهدت مناطق شهر صفا وخاك أفغان وترنغ وجلدك وأرغنداب التابعة لولاية زابول معارك كَر وفر بين العناصر الحكومية والمتمردين أدت لمقتل 8 إرهابيين وإصابة 10 ودمرت القوات دراجة نارية للمسلحين.

كما اعتقلت القوات الأمنية في ولاية هلمند — جنوبي أفغانستان — 5 من المشتبه بأنهم على صلة مع التنظيمات الإرهابية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الأفغانية بأن العمليات العسكرية شملت 8 ولايات هي ننغرهار وغزني وأروزغان وزابول وفراه وفارياب وبغلان ونيمروز وهلمند.