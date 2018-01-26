كيف استطاع الأكراد تعطيل دبابة تركية (فيديو)

لا تزال وحدات الدبابات التركية تتكبد خسائر خلال عملية "غصن الزيتون" في الشمال السوري، حيث قام المقاتلون الأكراد بتعطيل دبابة تركية من طراز "М60А3".

ذكر الجيش التركي أن دبابة خرجت من الخدمة بعد إصابتها بقنبلة يدوية أدت إلى تدمير برج القيادة، ولم يتم الإعلان عن مصير قائد الدبابة، وفق وكالة "فيستنيك موردوفي" للأنباء.

هذا وتتواصل عملية الجيش التركي في منطقة عفرين السورية، فيما تحتضن فيينا محادثات بين الأطراف السورية على "مسار جنيف"، إلى جانب التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير في سوتشي. وتعلن جميع الأطراف استعدادها لبذل جهود من أجل تسوية الأزمة في سوريا، إلا أنه في كثير من الأحيان هناك مسافة شاسعة بين تصريحات السياسيين والواقع المرير الذي يعاني منه الشعب السوري على مدى 7 سنوات من الحرب والتشريد والدمار.