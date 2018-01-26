متحف يعرض مرحاضا من الذهب على ترامب بدلا من لوحة لفان جوخ

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، أن كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي استخدمه عشرات الآلاف من الزوار، من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ورفضت متحدثة باسم المتحف التعقيب على تقرير الصحيفة بينما لم يرد مسؤولون في البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.
ولم يتضح كيف رد البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.
وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق عليه اسم "أمريكا".
ووفقا لتدوينة على موقع المتحف الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة مياه في المتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من 100 ألف شخص.
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