متحف يعرض مرحاضا من الذهب على ترامب بدلا من لوحة لفان جوخ

فكرة من ذهب تفتق عنها ذهن متحف جوجنهايم في مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن عرض أن يقرض الرئيس دونالد ترامب مرحاضا مصنوعا من ذهب عيار 18 قيراطا بعد أن طلب البيت الأبيض من المتحف استعارة لوحة لفنسنت فان جوخ.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، أن كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي استخدمه عشرات الآلاف من الزوار، من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2018/ Alex Edelman ترامب سيعتذر عن إعادة نشر فيديوهات معادية للمسلمين

ورفضت متحدثة باسم المتحف التعقيب على تقرير الصحيفة بينما لم يرد مسؤولون في البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.

ولم يتضح كيف رد البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.

وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق عليه اسم "أمريكا".

ووفقا لتدوينة على موقع المتحف الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة مياه في المتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من 100 ألف شخص.