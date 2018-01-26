رقم قياسي... ترامب يكشف تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية منذ 2001

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت حوالي 7 تريليون دولار على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بحسب بيانات ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب يعرض الجنسية الأمريكية على "الحالمين"

وجاء تصريح ترامب خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNBC الأمريكية، قال فيها: "من خلال بيانات الشهر الماضي تبين أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 7 تريليون دولار على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط". وأضاف ترامب، قائلا: "إنها تكاليف كبيرة للغاية ونحن مازلنا هناك، وانتصرنا على تنظيم "داعش"، وقمنا بعمل رائع، لكن التكاليف مزعجة بالفعل".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشرت، في وقت سابق، وثيقة تقدر التكاليف الإجمالية للعمليات العسكرية الأمريكية من 2001 إلى اليوم في مختلف أنحاء العالم ومنها في العراق وأفغانستان وسوريا وباكستان ودول أخرى.