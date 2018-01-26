إسبانيا تعلن سفير فنزويلا "شخصا غير مرغوب فيه"

وقالت فنزويلا، أمس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات إسبانية".
وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية بفنزويلا.
قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن الحكومة أعلنت السفير الفنزويلي "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها حكومة فنزويلا أمس الخميس.
وقالت فنزويلا، أمس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات إسبانية".
وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية بفنزويلا.
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