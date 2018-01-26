إسبانيا تعلن سفير فنزويلا "شخصا غير مرغوب فيه"

قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن الحكومة أعلنت السفير الفنزويلي "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها حكومة فنزويلا أمس الخميس.

© REUTERS/ Marco Bello طرد السفير الإسباني من فنزويلا بعد عقوبات من الاتحاد الأوروبي

وذكر إنيجو مينديث دي بيجو، المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، بحسب وكالة "رويترز"، إن السفير الفنزويلي "شخص غير مرغوب فيه".

وقالت فنزويلا، أمس، إنها ستطرد السفير الإسباني من كراكاس ردا على "اعتداءات إسبانية".

وجاء القرار بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الاشتراكية بفنزويلا.