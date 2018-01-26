إسرائيل تكشف "معلومات سرية" بشأن قوات إيران في سوريا

اتهم داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إيران بالسعي لتحويل سوريا إلى "أكبر قاعدة عسكرية في العالم".

وقال دانون في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن إيران تسيطر على 82 ألف مقاتل في سوريا، بينهم تسعة آلاف من عناصر حزب الله اللبناني، و10 آلاف من عناصر الميليشيات الشيعية من العراق وأفغانستان وباكستان، و60 آلف سوري آخر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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أضاف: "نحن نكشف عن هذه المعلومات السرية لأنه أمر حيوي للعالم أن يفهم أنه إذا غضضنا الطرف في سوريا، فإن التهديد الإيراني سينمو"، متابعًا: "الهلال الشيعي موجود على أعتاب دولتنا، وإيران مستعدة لتوجيه ضربة في أي لحظة".

وقال السفير إن حجم القوات المدعومة من إيران في سوريا دليل على عزم طهران على زرع الفوضى في المنطقة وتهديد إسرائيل.

وتساءل دانون في كلمته: "لماذا تواصل إيران تجنيد هؤلاء المتطرفين للقتال في سوريا؟ لماذا تبني إيران قواعد لإيواء هؤلاء المقاتلين على المدى الطويل؟ الجواب واضح: زيادة زعزعة استقرار سوريا ومنطقتنا، ومزيد من التهديد لإسرائيل، ولزيادة ترويع العالم الحر بأسره"، على حد قوله.