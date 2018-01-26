إسرائيل تبيع كرواتيا طائرات "إف 16" بقيمة نصف مليار دولار

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها تنوي بيع كرواتيا 30 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 "، وذلك بعد اتفاق بين رئيسي حكومتي البلدين، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

رام الله- سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "التقى رئيس الوزراء نتنياهو، أمس، في دافوس، مع رئيس الوزراء الكرواتي، فالكوفيتش، واتفق معه على المضي قدما في بيع طائرات حربية إسرائيلية من طراز "إف-16" لكرواتيا وفقا لشروط المناقصة".

وأضاف البيان: "هذا التطور يشكل دليلا آخر على العلاقات العميقة التي تسود بين البلدين. كما اتفق الزعيمان على توسيع رقعة التعاون بين البلدين في الاقتصاد والأمن والمياه والزراعة والأكاديمية والسياحة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقاتلات الحربية التي سيتم بيعها قديمة وخرجت من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الماضية. وأضافت، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن قيمة الصفقة التي ستخضع لشروط عطاء ستصدر في كرواتيا، تُقدر بنصف مليار دولار أمريكي.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زار، برفقة وفد من كبار المسؤولين في الصناعات الأمنية والهايتك (الصناعات التقنية العالية)، العاصمة الكرواتية زغرب، في سبتمبر / أيلول الماضي، بهدف إجراء محادثات في هذا الشأن وتعزيز التعاون الأمني مع كرواتيا.

وأجرى الوفد الإسرائيلي حينها مفاوضات متقدمة مع كرواتيا، لبيعها سرب مقاتلات "إف 16"، من الفائض الموجود لدى الجيش الإسرائيلي بمصادقة الولايات المتحدة، المصنعة الرسمية لهذه المقاتلات، على بيعها لطرف ثالث.