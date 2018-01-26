حزب معارض لأردوغان يؤيده في عفرين

أعرب كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عن دعمه لعملية "غصن الزيتون" التي يشنّها الجيش التركي ضد إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" في منطقة "عفرين" السورية.

وقال قليجدار أوغلو، خلال ندوة في مدينة إسطنبول، إن حزبه يثق حتى النهاية بالجيش التركي البطل الذي يكافح ضد الإرهاب حتى يضمن الأمن والسلام للجميع، حسب الأناضول

وأكّد السياسي التركي أن تركيا ليست دولة يمكن قياس حدودها باستخدام البوصلات والمساطر، وأن حزب الشعب الجمهوري يدافع عن سلامتها ووحدتها.

وبدأت عملية "غضن الزيتون" السبت الماضي، ويستهدف الجيش التركي من خلالها تنظيمي داعش و"ب ي د" الإرهابيين.

وتؤكد تركيا إن العملية تهدف إلى "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في منطقة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وأكّدت رئاسة الأركان التركية، في بيان سابق، أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".