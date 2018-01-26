تسريب صورة لأوباما مع زعيم منظمة إسلامية متشددة

انتشرت صورة للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والتي تم التقاطها عام 2005، مع زعيم منظمة "أمة الإسلام" المتشددة، لويس فرخان، حيث اتهمت المنظمة بالعنصرية ومعاداة السامية، وفق صحيفة "North Star News Today".

تم التقاط الصورة بواسطة المصور، محمد أسكيا، والذي امتنع عن نشرها خوفا على الحياة السياسية لأوباما، الذي كان في ذلك الوقت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي.

وقال أسكيا: "لقد رفضت، في ذلك الوقت، نشر الصورة وتعهدت بالحفاظ على السر"، مضيفا أنه "بعد قبوله كمرشح للرئاسة الأمريكية، وفوزه بالانتخابات، وبعد 8 سنوات لم أنشر الصورة".

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1 — Jim Geraghty (@jimgeraghty) January 25, 2018

وأوضح أسكيا أن ممثلي عن السود في الكونغرس الأمريكي طلبوا منه عدم نشر الصورة. وقال في مقابلة مع "Trice Edney News Wire" أن الصورة كانت ستؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2008.