بلجيكا: المشتبه به في هجمات باريس تم تسليمه لفرنسا

سلمت بلجيكا، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس عام 2015، محمد بكالي، وذلك بحسب ما أعلن المدعي الفيدرالي في بروكسل.

© AFP 2018/ BELGA / Nicolas Maeterlinck اعتقال شخصين في بروكسل للاستجواب بشأن هجمات باريس

وذكر المدعي الفيدرالي لبروكسل، في بيان له نشرته وكالة "فرانس برس"، "إنه قد تم تسليم محمد بكالي إلى السلطات القضائية الفرنسية اليوم".

ويعتبر بكالي المشتبه به في المساعدة في التنسيق للهجوم الانتحاري وإطلاق النار في العاصمة الفرنسية، والذي أوقع 130 قتيلا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وكان قد تم القبض على البكالي بعد نحو أسبوعين من الهجوم الدموي، ووجهت إليه تهم الإرهاب.

ووافقت محكمة بلجيكية، في يونيو/حزيران 2016، على نقل المتهم إلى فرنسا للمحاكمة، على شرط أن يتم تنفيذ الحكم في بلجيكا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم بكالي أيضا في قضايا تتعلق بهجوم قطار "تاليس" عام 2015 ، الذي أسفر عن إصابة شخصين.