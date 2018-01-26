بلجيكا: المشتبه به في هجمات باريس تم تسليمه لفرنسا

ويعتبر بكالي المشتبه به في المساعدة في التنسيق للهجوم الانتحاري وإطلاق النار في العاصمة الفرنسية، والذي أوقع 130 قتيلا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
وكان قد تم القبض على البكالي بعد نحو أسبوعين من الهجوم الدموي، ووجهت إليه تهم الإرهاب.
ووافقت محكمة بلجيكية، في يونيو/حزيران 2016، على نقل المتهم إلى فرنسا للمحاكمة، على شرط أن يتم تنفيذ الحكم في بلجيكا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم بكالي أيضا في قضايا تتعلق بهجوم قطار "تاليس" عام 2015 ، الذي أسفر عن إصابة شخصين.
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