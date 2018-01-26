أمريكا سبب استقالة مسؤول ياباني من الحكومة

قالت وسائل إعلام إن مسؤولا في حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي استقال، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، بعد زلة لسان يُنظر إليها على أنها تقليل من العبء الذي يتحمله سكان جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان التي تستضيف قاعدة جوية لمشاة البحرية الأمريكية.

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وتتسبب استقالة فومياكي ماتسوموتو، وهو مساعد وزير في ديوان مجلس الوزراء، على الأرجح في مشكلة جديدة لآبي مع اقتراب انتخابات بلدية مهمة في أوكيناوا، حسب "رويترز".

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء إن نائبا بالمعارضة وجه سؤالا لآبي في جلسة للبرلمان، يوم الخميس، يتعلق بسلسلة عمليات هبوط اضطراري لطائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، لكن ماتسوموتو تدخل، متسائلا: "كم شخصا لقوا حتفهم جراء ذلك؟".

وأضافت الوكالة أن ماتسوموتو قدم خطاب استقالة لآبي، اليوم الجمعة، والذي قبل الاستقالة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب ماتسوموتو أو ديوان مجلس الوزراء.

ويربط كثير من سكان أوكيناوا بين وجود الجيش الأمريكي على الجزيرة وبين الجريمة والتلوث والحوادث.

وكانت نافذة طائرة هليكوبتر أمريكية سقطت على ملعب مدرسة في الجزيرة، الشهر الماضي، مما أذكى مخاوف تتعلق بالأمان.