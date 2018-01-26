"قوات سوريا الديمقراطية": أردوغان سيلاقي الرد المناسب إذا وسع هجومه ضد الأكراد

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من واشنطن إن تركيا ستواجه "ردا مناسبا" إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا حتى حدود العراق.