صحيفة: ترامب سيطلب 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل.

© REUTERS/ Jonathan Ernst وزير الدفاع الأمريكي: نبني قوة أكثر فتكا للتنافس الاستراتيجي

وبحسب "رويترز"، يشمل ذلك الرقم الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية.

وذكرت الصحيفة التي نقلت المعلومات عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن تلك الميزانية ستشكل ارتفاعا بنسبة سبعة بالمئة في إنفاق البنتاغون مقارنة بميزانية عام 2018 التي لم يقرها الكونغرس بعد.