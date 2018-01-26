بالصور... مقتل شخص وإصابة أخرين في إطلاق نار بأمستردام

لقى صبي مصرعه وأصيب العديد من الأشخاص نتيجة إطلاق نار فى العاصمة الهولندية أمستردام، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت الشرطة الهولندية، وقوع "ضحايا" في الهجوم الذي وقع في حي غروت ويتنبرغرسترات في وسط المدينة.

Massale politie-inzet na schietpartij Centrum. Buurtbewoners zeggen dat er nog geschoten werd toen politie arriveerde. pic.twitter.com/UjCQizjYRH — Mark Schrader (@markschrader) January 26, 2018

وأضافت الشرطة الهولندية، أنها تلاحق شخصين ضالعين بإطلاق النار في العاصمة.

وقال شهود عيان، أن مسلحين يرتدون أقنعة أطلقوا النار على مراهق في ملعب، على الرغم من أن الشرطة لم تؤكد ذلك.

وقد سارعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث وقد وضعت كردون أمني وتعمل الأن على بحث أسباب وملابسات الحادث.

#Amsterdam: At least one person dead and several injured in shooting in central Amsterdam.https://t.co/VsGsDY6rvo pic.twitter.com/7JDGkQyLzx — Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) January 26, 2018

ولا تزال هوية الضحايا غير واضحة، لكن الشرطة أكدت عبر "تويتر"، أنه تم إطلاق عدة طلقات.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" لم يتم اعتقال أى شخص، وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحادث ليس إرهابيا.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 26, 2018

هذا ويعد شارع غروت ويتنبورغرسترات سكني في المقام الأول ولكن الجزء الرئيسي الأشهر من المدينة حيث يتردد السياح يقع على 1.6 كم من هذا الشارع.