60 ألف مهاجر طلبوا اللجوء لليونان في عام 2017

أعلنت هيئة اللجوء في اليونان، أمس الجمعة، أن أثينا تحملت "عبئا غير متناسب" من طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، عبر تسجيل نسبة 8,5% من مجموعها.

وقالت الهيئة في بيان، إن اليونان التي تعد 11 مليون نسمة سجلت 58661 طلب لجوء عام 2017 ما يجعلها "في المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لطالبي اللجوء مقارنة بعدد السكان".

وأضافت، أن قرابة نصف طلبات اللجوء إلى اليونان عام 2017 سجلت في خمس "نقاط ساخنة" من جزر إيجه.

ويعتبر بحر إيجه بوابة الدخول الرئيسية إلى أوروبا لكن تدفق المهاجرين تراجع كثيرا بعد توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا عام 2016 حول المهاجرين.

وتضمن الاتفاق تدابير تحد من أعداد المهاجرين إلى اليونان.

ووفقا لـ"فرانس برس"، يعتبر عدد طالبي اللجوء السوريين هو الأكبر في اليونان بـ 16396 طلبا، يليه عدد الباكستانيين الذي بلغ 8923 طلبا، ثم العراقيين البالغ عددهم 7924 طلبا وأخيرا الأفغان مع 7567 طلبا.

هذا وتبنى الاتحاد الأوروبي الذي كان يواجه أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية في 2015، مشروع "إعادة إيواء" طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، يتضمن حصص استقبال الزامية تصل حتى 120 ألف شخص، لكن دول عدة خصوصا في أوروبا الشرقية تعترض على المشروع.