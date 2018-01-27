مصادر عسكرية: الإفراج عن جنرالين متورطين في انقلاب مالي

أعلنت مصادر عسكرية في مالي مساء الجمعة، الإفراج عن جنرالين تم اعتقالهم على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد عام 2012.

نواكشوط — سبوتنيك. وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، "مساء الجمعة، تم الإفراج عن الجنرالين ياموسا كامارا وإبراهيم داهيرو ديمبيلي الذين كانا معتقلين بسبب قضية قتل أفراد الحرس الرئاسي في انقلاب عام 2012".

وأضافت المصادر، أن "القاضي منح المتهمين السراح المؤقت بسبب حالتهما الصحية".

هذا ولا يزال المتهم الرئيسي في القضية (قائد الانقلاب) أمادو هيا سانوغو، وعشرات من العسكريين رهن الاعتقال دون محاكمة منذ أن سلموا السلطة عام 2012.

وتتظاهر في مالي من حين لآخر عائلات ضحايا الانقلاب للضغط على السلطات ولمنع إطلاق سراح العسكريين المتورطين في قتل العشرات من الحرس الرئاسي.

وكان الجيش المالي قد قاد انقلابا عسكريا على حكم الرئيس أمادو تونامي توري (2002-2012)، قبل أن يسلم السلطة للمدنيين حيث تم أجراء انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا.