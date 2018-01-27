دي ميستورا ينتظر قرار غوتيريس بشأن مشاركته بمؤتمر سوتشي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم السبت، أنه سيتوجه بنداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن إمكانية مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

فيينا — سبوتنيك. وقال دي ميستورا للصحفيين: "الليلة، سيتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على المناقشات التي جرت فى فيينا، عقب ذلك سيتخذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

© AP Photo/ Denis Balibouse/Pool هل سيذهب دي ميستورا إلى مؤتمر سوتشي حول سوريا

هذا ومن المقرر عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في الفترة من 29 إلى 30 كانون الثاني/يناير.

ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل من المجتمع السوري للمشاركة، بالإضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان بصفة مراقب.

وكانت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، فجر اليوم السبت، قد أعلنت عن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي.

وقالت هيئة التفاوض السورية على "تويتر": اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة في سوريا قررت مقاطعة مؤتمر سوتشي، الذي دعت إليه روسيا يومي 29 و30 يناير".

في السياق ذاته، أعلن رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، أن روسيا تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة، ردا إيجابيا بما يخص الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال فيرشينين للصحفيين: "على إثر البيان الهام للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (دي ميستورا)، روسيا تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة ردا إيجابيا بما يخص الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".