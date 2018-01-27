أمريكا... رفض قرار ترامب بفرض رسوم عقابية على شركة "بومباردييه" الكندية

وصوتت اللجنة بالاجماع بعدم تأثر الصناعة الأمريكية من قرار شركة طيران أمريكية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يلزم وزارة التجارة الأمريكية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف إلى حماية صانع الطائرات الأمريكي العملاق بوينغ.
ووجدت الشكوى صدى لدى ترامب وأمر وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم باهظة على بومباردييه، بزعم أن الشركة تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية أتاحت لها بيع طائراتها بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع بوينغ.
في السياق ذاته، قالت بوينغ في بيان، أن الشركة تشعر "بالخيبة" من قرار اللجنة التي "لم تلحظ الضرر الذي أصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع" لشركة بومباردييه.
وأضاف البيان، "هذه المخالفات آذت الصناعة الجوية الأمريكية، ونحن نشعر بآثار هذه التصرفات التجارية غير العادلة في السوق كل يوم".
يذكر أن لجنة التجارة الدولية هي لجنة مستقلة مكونة حاليا من عضوين جمهوريين وآخرين ديموقراطيين، ومهمتها التحقق من الضرر الذي يصيب الصناعات الأمريكية جراء استيراد سلع من دول أخرى.
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