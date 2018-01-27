خرق أوكراني جديد في جمهورية دونيتسك

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن أن تبادل الأسرى يتم غدا

دونيتسك-. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات: "خلال الــ 24 ساعة الماضية قامت القوات المسلحة الأوكرانية بخرق نظام وقف إطلاق النار 11 مرة. وتم إطلاق النار على أربعة مراكز سكنية، وذلك باستخدام مدافع الهاون (عيار 120 مم و82 مم) بالإضافة إلي أنواع مختلفة من قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة ذات عيار ثقيل.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك واوهانسك اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات تتواصل اتفاقات الهدنة.