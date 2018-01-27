ماتيس: الدبلوماسية يجب أن تفرض العقل على زعيم كوريا الشمالية

وقال ماتيس، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستستمران بتشديد الخناق على بيونغ يانغ حتى تتخلى عن برنامجها النووي.الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".
وأكد أن "نظام كيم تهديد للعالم بأكمله، وردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا أولا مدعوما بالخيارات العسكرية".
وأوضح الوزير الأمريكي، "يجب أن تفرض الدبلوماسية العقل على خطاب كيم الطائش واستفزازاته الخطيرة" في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي.
وأضاف، أن الخيارات العسكرية تهدف إلى ضمان أن يتحدث الدبلوماسيون من موقع قوة"، بحسب "رويترز".
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