انفجار لأنبوب غاز في باكو ولا اصابات

أعلن شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" في أذربيجان عن سماع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة الأذربيجانية باكو.

© Sputnik. Aleksei Filippov مقتل شقيق دبلوماسي عراقي بهجوم مسلح في باكو

وبحسب شهود العيان القريبين من مكان الحادث، فإن الانفجار ناجم عن تسرب في الغاز في احدى الأبنية المجاورة لمحطة مترو "28 أيار" في وسط العاصمة باكو.

وأعلنت مصادر محلية أن الانفجار تسبب بحريق هائل وأدى الى جرح عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.