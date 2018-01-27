تركيا تتفق مع الولايات المتحدة على وقف تزويد المقاتلين الأكراد بالسلاح

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر على وقف تزويد مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي بالأسلحة.

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN "قوات سوريا الديمقراطية": أردوغان سيلاقي الرد المناسب إذا وسع هجومه ضد الأكراد

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، أن "كالن وماكماستر أكدا في اتصال هاتفي على وقف تزويد تنظيمات كردية عسكرية بالسلاح، والتوصل إلى تفاهم حول التنسيق بين الطرفين"

وأضافت الوكالة أن "كالن شدد خلال اتصاله مع ماكماستر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لـتركيا، والتنسيق الوثيق لتجنب سوء الفهم".