انفجار بالقرب من سفارات أجنبية بالعاصمة الأفغانية كابول

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز فإن الانفجار حدث في منطقة قريبة من الحي الذي يضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.





وأكدت الوكالة على أنه لم يتضح خسائر الانفجار وما إن كان قد أسفر عن أي إصابات. ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من هجوم دام على فندق إنتركونتننتال بالمدينة.





يتبع..