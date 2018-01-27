طائرة إنذار مبكر صينية تضع طائرات أمريكية شبحية تحت مراقبتها (فيديو)

وذكر تقرير دولي أن "الرادار الطائر" الصيني الجاري العمل في إنشائه سينطلق من حاملة طائرات صينية جديدة.

ويشار إلى أن طائرة الإنذار المبكر الصينية المُنتظرة ستُزوَّد بالرادار المتطور الذي سيمكّنها من اكتشاف طائرات أمريكية شبحية خفية مثل "إف-22" و"إف-35".

يُذكر أيضا أن الرادار المقرر تركيبه على طائرة الإنذار المبكر الصينية KJ-600 لن يقتصر دوره على مراقبة المجال الجوي فحسب، بل سيتيح التحكم في الطائرات المنطلقة من حاملة الطائرات وتحقيق التناسق بينها في الجو.

ويُتوقع أن تزن طائرة الإنذار المبكر الصينية 25 أو 30 طنّاً، ويقودها طاقم متكون من 5 أو 6 أشخاص.