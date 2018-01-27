واشنطن بحاجة إلى مساعدة في سوريا

والمقصود بالنجاح هنا هو النجاح الذي تراه تركيا التي ينفذ جيشها وحلفاؤها العملية العسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد الأكراد في منطقة عفرين على الحدود السورية الشمالية.

وعلى الرغم من أن تركيا تعتبر حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ضمن حلف شمال الأطلسي إلا أن تطورا كهذا لا يرضي واشنطن التي تنظر إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي انبرى الجيش التركي لمحاربتها على أنها حليفها الوفي.

ويرى الخبير العسكري الأسترالي جون بلاكسلاند أن بدء الحوار بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية من شأنه أن يريح أطرافا عدة خاصة الولايات المتحدة.

ويقول الخبير إن بدء الحوار بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية أمر صعب، لكنه ممكن خاصة في حال وافقت روسيا على مساعدة الولايات المتحدة.

وبإمكان روسيا كما يشير إلى ذلك الخبير الأسترالي أن تقدم المساعدة التي تحتاجها الولايات المتحدة كونها على اتصال مع تركيا والأكراد على نحو سواء وبإمكانها أن توفر المنصة للحوار والمفاوضات بين تركيا والمنظمات الكردية.