الحرس الثوري الإيراني يعتقل مجموعة مسلحين تابعين لداعش

اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني مجموعة من المسلحين قالت إنهم تابعون لتنظيم داعش الإرهابي، بعد اشتباكات معهم في منطقة غرب البلاد.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اتهم كل من أمريكا والسعودية في وقت سابق بتزويد تنظيم "داعش" الإرهابي بالأسلحة.

القاهرة —. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مقر قيادة الحرس الثوري في النجف أن "قوات الحرس الثوري اعتقلت عددا من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش، بعد اشتباكات مع 21 عنصرا منهم غرب البلاد (بمحاذاة العراق)".

وكتب ظريف في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "مهما قامت الأبواق الدعائية لترامب وشركائه بتلفيق حقائق بديلة مزورة ومهما مارست السعودية ألاعيب إعلامية، ومهما حاولت أمريكا مصادرة الهزيمة التي لحقت بداعش لنفسها فإنهم لا يستطيعون تغيير حقيقة أن أمريكا والسعودية هما من زودتا تنظيم "داعش" الإرهابي بالسلاح، بينما سارعت إيران لمساعدة الشعبين العراقي والسوري لإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم".