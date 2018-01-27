مقتل 14 جنديا على الأقل في هجوم لمسلحين على معسكر للجيش المالي

قٌتل 14 جنديا على الأقل وأصيب 18 آخرون، في هجوم على معسكر تابع للجيش المالي.





وأكد المصدر على أن الهجوم أسفر عن مقتل "14 جنديا من بينهم ضابط، فيما قتل مسلحان اثنان".





ونشر حساب الجيش المالي على موقع "تويتر" أن عدد قتلى الهجوم بلغ "14 قتيلا والجرحى 18".