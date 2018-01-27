موسكو ترحب بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي

رحبت الخارجية الروسية بقرار أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي تنظمه موسكو في ٢٩-٣٠ الشهر الجاري.





وقالت إنه "تم مواصلة البحث للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ، ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعلى أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية التفاوض السورية-السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وتم التركيز بشكل خاص على مشاكل الإصلاح الدستوري. وقد تم التطرق بشكل خاص إلى التحضيرات لمؤتمر سوتشي المقرر في 29-30 كانون الثاني /يناير والنتائج المحتملة له.





وفي هذا الصدد، "على هامش اجتماع فيينا بين الجانب الروسي وممثلي الأمم المتحدة، تم التوصل إلى تفاهم متبادل بشأن عدد من القضايا".





وأضاف البيان: "ترحب موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإرسال مبعوثه الخاص إلى سوريا (دي ميستورا) إلى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري".