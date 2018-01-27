رئيس منصة موسكو يكذب الحريري: هيئة المفاوضات لم ترفض حضور مؤتمر سوتشي

قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل إن هيئة المفاوضات السورية لم تتوصل لقرار حضور أو عدم حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المتوقع عقده في مدينة سوتشي الروسية في 29 و30 من الشهر الجاري، معتبرا ما أعلنه رئيس الهيئة نصر الحريري عن رفضها الحضور غير صحيح.

© Sputnik. Vladimir Song موسكو تتوقع حضور دي ميستورا مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي القاهرة- سبوتنيك . وأجاب جميل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، عن سؤال حول ما أعلنه الحريري بتصويت الهيئة لعدم حضور مؤتمر سوتشي، قائلا "هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، البارحة صوت 24 عضو فقط من أصل 36، وهناك اثنان متغيبان: أحدهما توفي، والثاني انسحب".





وتابع جميل: "اتفقنا عند تشكيل الهيئة أن الأغلبية المرجحة هي 26 صوت، ومع كل احترامي للحريري لكن كلامه يخالف ما تم الاتفاق عليه في آليات التصويت في الهيئة".





وأضاف: "لم نستطع التوصل لقرار في اجتماع هيئة المفاوضات أمس، لا مع الحضور في سوتشي ولا ضد الحضور، وأي قرار بحاجة لأكثرية الأصوات وعددهم 26 عضوا من أصل 36".





وأوضح جميل "لذلك أعتقد أن كل جهة ستتصرف بحسب قناعاتها، وفيما يخص منصة موسكو أخذنا قرار بالحضور لأنه ليس هناك ما يمنع ذلك، ولدينا قناعة بأن هذه العملية ستكون مفيدة".





© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE رئيس الهيئة التفاوضية السورية يعلن عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي وقال جميل إن "الذين صوتوا في هيئة المفاوضات للحضور هم 10 أعضاء، منهم 4 من منصة موسكو، و3 من منصة القاهرة، و3 مستقلين"، لافتا إلى أن ممثلي منصة القاهرة "كانوا 4 لكن مع الأسف توفي منير درويش".





كما أكد جميل "سنحضر باسم منصة موسكو، وليس باسم الهيئة، ودعوات سوتشي كلها دعوات شخصية تأخذ بعين الاعتبار وضع كل طرف"، مشددا "تلقينا الدعوة رسميا اليوم، وسيحضر من سوريا أنصار وأعضاء منصة موسكو وهم 130 شخصا، وأعضاء الهيئة الأربعة الممثلين عن المنصة، وهم: يوسف سلمان، مهند دليقان، عروب المصري، وسامي بيتنجانة".





وأضاف رئيس منصة موسكو أن "أعضاء منصة القاهرة الذين صوتوا للحضور: فراس الخالدي، وجمال سليمان، وقاسم الخطيب، بالإضافة إلى أن أحمد الجربا، الذي يعد مكوّنا من مكونات منصة القاهرة، أيضا سيذهب لسوتشي بنسبة كبيرة".





وكشف جميل عن أن "كل أعضاء منصة موسكو تلقوا الدعوات بالفعل، أو في طور تلقيها".

كان رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري قال في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، من فيينا إن "الهيئة توصلت لقرار عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي خلال اجتماعها أمس الجمعة".





وتبدأ أعمال مؤتمر سوتشي بعد غد الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء.





ورجح مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي مستورا، في مؤتمر سوتشي".