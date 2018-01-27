ارتفاع حصيلة تفجير كابول إلى 95 قتيلا والداخلية تتهم شبكة "حقاني"

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير، الذي وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، إلى 95 قتيلا فيما جرح 158 شخصا.

© REUTERS/ MOHAMMAD ISMAIL ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كابول لـ63 وإصابة 151

كابول- سبوتنيك وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح، لوكالة " سبوتنيك "، إن التفجير أسقط "95 شهيدا و 158 جريحا".

وفي السياق، اتهمت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، "شبكة حقاني الإرهابية"، بتنفيذ التفجير، قائلة "شبكة حقاني الإرهابية تقف خلف الاعتداء الإرهابي".

وكان حي السفارات الأجنبية، بوسط كابول، قد شهد صباح اليوم، تفجيرا نفذ عن طريق سيارة إسعاف مفخخة، وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.