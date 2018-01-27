رسميا... فوز الرئيس زيمان بفترة ولاية جديدة في التشيك

© East News/ Bartosz Krupa رئيس التشيك يعارض تشكيل حكومة ائتلافية

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، عن الوكالة الرسمية القول " الرئيس ميلوس زيمان فاز في انتخابات الرئاسة حسبما أظهرت نتائج 94.95% من الدوائر الانتخابية ".

وتقدم زيمان، في الجولة الثانية، بحصوله على 52.16% من الأصوات مقابل 47.83% لمنافسه يري دراهوش.