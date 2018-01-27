رابطة العالم الإسلامي تعترف بالهولوكست

أبدى الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابط العالم الإسلامي ورئيس الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تعاطفه الشديد مع ضحايا الهولوكوست.

وقال الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، إن الهولوكوست، جريمة نازية هزت البشرية في العمق"، وذلك في رسالة بعث بها العيسى إلى سارة بلومفيلد، مديرة المتحف الذتكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر معهد واشنطن الرسالة.

وأضاف العيسى، أن الهولوكوست "أسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحبّ للعدل والسلام أن ينكرها أو يستهين بها".

واعتبر العيسى أن من يمنح مباركته للهولوكوست "نازي مجرم".

وقال أمين عام رابطة العالم الإسلامي، إن الرابطة كيان مستقل تماما عن كافة الغايات والميول السياسية وخلاف ذلك، ومع ذلك، فهي لا تتردد في التعبيرعن رأيها بموضوعية تامة وبحيادية لا تحمل أي طابع سياسي بتاتا.

جاءت تأكيدات العيسى بمناسبة الذكرى السنوية لمحرقة الهولوكوست.

وقال عادل الحربي، المشرف العام على الإعلام في رابطة العالم الإسلامي، أن الرابطة لا تنطلق في مواقفها كافة من أبعاد سياسية مطلقا "بل على أسس شرعية معتدلة ومنطقية، خصوصا عندما نعلم بشاعة الجريمة التي تستهدف نازيتها عرقا أو دينا بعينه أيا كانت الذرائع والتأويلات"، حسب جريدة الشرق الأوسط.

وأضاف الحربي أن الرابطة تسعى لبيان رسالة الإسلام ضد التطرف ونشر قيمه الوسطية المعتدلة.

وتتخذ الرابطة من المملكة العربية السعودية مقرا لها.

ويعتبر إنكار المحرقة فى السعودية أمرا شائعا، حتى أنه يتم وصفهم بأمور سيئة في الكتب السعودية، حسب نيوزويك.

ويوضح خطاب العيسى الذي كتب في أسبوع ذكرى الهولوكوست أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل تزداد.

وتأسست رابطة العالم الإسلامي عام 1960، وتم تمويله من قبل الحكومة السعودية، بهدف نشر رسالة الإسلام الصحيحة.