الحرس الثوري الإيراني يقتل 5 مسلحين من داعش

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، بأن قوات الحرس الثوري اشتبكت، مع مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش"، يبلغ عددها 21 شخصا، ما أسفر عن مقتل 5 من المسلحين، واعتقال عدد آخر منهم.

طهران — سبوتنيك . وذكر التلفزيون أن قوات الحرس الثوري اعتقلت عددا من المجموعة المسلحة التابعة لداعش، والتي يبلغ عددها 21 فرداً غرب البلاد، بينما قتل 5 مسلحين منهم خلال الاشتباكات.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني بوقت سابق اليوم، مجموعة من المسلحين قالت إنهم تابعون لتنظيم داعش، بعد اشتباكات معهم في منطقة غرب البلاد.

وتلاحق القوات المجموعة الإرهابية منذ دخولها الأراضي الإيرانية عبر منطقة غرب البلاد.

وشهدت إيران عام 2017، هجمات إرهابية عديدة، يمكن تصنيفها بالأعنف في السنوات الأخيرة، ففي السابع من يونيو/ حزيران الماضي، استيقظ سكان طهران على أصوات اشتباكات وتفجيرات في قلب العاصمة، حيث هاجمت مجموعة إرهابية تابعة لداعش مقر البرلمان الإيراني.

وجرت داخل أروقة البرلمان اشتباكات استمرت لساعات، وتزامنا مع هذه الهجمة نفذت مجموعة أخرى هجوما على مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، مستهدفين بهذا مقرين لهما رمزية كبيرة في الجمهورية الإسلامية، وراح ضحية الهجومين 13 قتيلا، و40 جريح، وردت إيران بعدها بأيام بقصف مواقع لداعش في سوريا.