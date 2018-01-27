قانون بولندى يزعج نتنيناهو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، بشدة القانون الذي أقره البرلمان البولندي أمس الجمعة.

© REUTERS/ FABRIZIO BENSCH رابطة العالم الإسلامي تعترف بالهولوكست

رام الله — سبوتنيك . ويقضي القانون بسجن كل من يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية وغيرها، لمدة 3 سنوات.

وقال نتنياهو، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، في بيان له "هذا القانون باطل وأرفضه بشدة. لا يمكن تغيير التاريخ ولا يجوز إنكار المحرقة".

وأعلن نتنياهو طلبه من السفيرة الإسرائيلية لدى بولندا بأن تلتقي رئيس الوزراء البولندي كي تعرض عليه موقف نتنياهو ضد هذا القانون.

ويتم سجن سجن كل من ينكر قتل نحو 100 ألف بولندي على يد المتمردين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثاني، حسب القانون الذي أقره البرلمان البولندي.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

يذكر بأن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو، أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز. وخلال عمل المعتقل، تم القضاء على حوالي مليون ونصف مليون شخص.

وأصبح معسكر أوشفيتز أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست.

ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر.

وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرض المعسكر.