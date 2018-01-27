ملياردير أمريكي متهم بالتحرش يستقيل من "حزب ترامب"

تقدم رجل الأعمال الأمريكي ستيف وين بالاستقالة من منصبه في الحزب الجمهوري والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، وذلك وسط اتهامات بالتحرش الجنسي.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE فضيحة تحرش ترامب بالسيدات تتصاعد

وقالت صحيفة بوليتيكو ، اليوم السبت، نقلا عن ثلاثة جمهوريين مطلعين أن ستيف وين رئيس شركة وين ريزورتس، المتخصصة في أنشطة الفنادق وأندية القمار، استقال من منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي.

أكد ذلك ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، من أن وين اعتاد محاولة إجبار نساء كن يعملن تحت إدارته على ممارسات جنسية سردت تفاصيلها موظفات سابقات وحاليات.

ونفى الملياردير الاتهامات ووصفها بأنها "منافية للعقل"، ولم ترد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري حتى الآن على طلب للتعليق على تقرير بوليتيكو.