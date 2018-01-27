مقتل 14 في هجوم على ملهى ليلي في البرازيل

اقتحم مسلحون ملهى ليلي في شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

© AFP 2018/ Noorullah Shirzada مقتل 4 وإصابة 10 في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

واندفعت 3 سيارات تقل المهاجمين باتجاه الملهى الليلي الذى يقع في ضواحي مدينة فورتاليزا عاصمة ولاية سييرا، خلال الساعات الأولى من فجر السبت، حسب بي بي سي.

ونقل عدة مصابين إلى المستشفى، بينهم صبي عمره 12 عاما.

وأكد مدير الأمن في ولاية سييرا، أندريه كوستا، في مؤتمر صحفي سقوط قتلى في حادثة ملهى "فوررو دو غاغو".

وقال كوستا إنه لا يوجد سبب للذعر والخوف.

معتبرا الحادث فردي "مماثل لما قد يحدث في أي مكان من العالم، ويؤدي إلى وقوع 50 أو 60 حالة وفاة".

وأضاف مدير الأمن أن الشرطة لم يكن بوسعها فعل أي شيء لوقف الحادث.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن المهاجمين "جزء من عصابة إجرامية لتهريب المخدرات".

ووقعت في العام الماضي قرابة 1154 جريمة قتل في سييرا، أي بزيادة نسبتها 50 % عن عام 2016.

وكانت هذه أعلى حصيلة منذ أن بدأت الحكومة بنشر البيانات المتعلقة بحوادث القتل في عام 2013.