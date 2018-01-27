المحكمة الدستورية الإسبانية: يجب على زعيم كتالونيا السابق الحضور لمقر البرلمان

قالت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم السبت إنه لا يمكن للزعيم السابق لإقليم كتالونيا، كارلس بودجمون، أداء اليمين لكي يصبح زعيما للإقليم إلا إذا كان موجودا بنفسه في البرلمان ولديه إذن قضائي بالحضور.

© AP Photo/ Manu Fernandez إسبانيا تتوجه للمحكمة الدستورية بصدد ترشيح بودجمون لرئاسة كتالونيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، بودجمون الذي يعيش في بروكسل منذ أكتوبر/تشرين الأول، مطلوب في إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بعد قيادته لحركة تطالب بالاستقلال.

ومن المقرر أن يواجه بودجمون تصويتا على الثقة بوصفه المرشح الوحيد لرئاسة كتالونيا في الثلاثين من يناير/كانون الثاني.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق بودجمون، وغيره من أعضاء حكومة الإقليم في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد، يوم 27 الأول/أكتوبر الماضي، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية.

وقام رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بإقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها ، كارلوس بودجمون ، وحل البرلمان المحلي وتحديد يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.