إغلاق مطار طهران أمام جميع الرحلات الجوية

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الرحلات القادمة إلى مطار الخميني تغير مسارها حاليا إلى مطار أصفهان الدولي الواقع وسط إيران.
في السياق ذاته، اجتاحت الثلوج المحافظات الإيرانية أذربايجان الغربية وقزوين وزنجان وهمدان وأردبيل وكردستان وكرمانشاه و مازندران والبرز ولرستان، فيما شهدت محافظات قم وخوزستان وكلستان هطولا للامطار بحيث أدت هذه الموجة إلى إيجاد إزمات مرورية في طريق طهران —كرج السريع وطريق كرج — قزوين السريع واغلاق طريقي قزوين — رشت و قزوين —زنجان السريعين بسبب تساقط الثلوج بغزارة.
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