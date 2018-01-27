إغلاق مطار طهران أمام جميع الرحلات الجوية

أعلنت شركة المطارات والأسطول الجوي الإيراني، اليوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، إغلاق مطار الإمام الخميني، بالعاصمة الإيرانية طهران.

© AP Photo/ ISNA, Amir Pourmand إيران تكشف عن تطور جديد في مراحل اختبار مقاتلة "قاهر"

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء ، أن إغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية جاء بسبب تساقط الثلوج بغزارة، وأنه تم ايقاف الرحلات الجوية من وإلى كافة دول العام بسبب سوء الأوضاع الجوية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الرحلات القادمة إلى مطار الخميني تغير مسارها حاليا إلى مطار أصفهان الدولي الواقع وسط إيران.

في السياق ذاته، اجتاحت الثلوج المحافظات الإيرانية أذربايجان الغربية وقزوين وزنجان وهمدان وأردبيل وكردستان وكرمانشاه و مازندران والبرز ولرستان، فيما شهدت محافظات قم وخوزستان وكلستان هطولا للامطار بحيث أدت هذه الموجة إلى إيجاد إزمات مرورية في طريق طهران —كرج السريع وطريق كرج — قزوين السريع واغلاق طريقي قزوين — رشت و قزوين —زنجان السريعين بسبب تساقط الثلوج بغزارة.