ترامب يدعو إلى إجراءات حاسمة ضد طالبان و"من يدعمهم"

أدان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أمس السبت 27 يناير/كانون الثاني، الهجوم الإرهابي في كابول ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حاسمة ضد طالبان و"أولئك الذين يدعمونهم".

© AP Photo/ زعيم طالبان يسعى لإحياء محادثات السلام

واشنطن — سبوتنيك . وقال ترامب في بيان:

إنني أدين الهجوم الإرهابي الدنيء، الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات من الأبرياء، الولايات المتحدة ملتزمة بأمن أفغانستان، خالية من الإرهابيين، الذين يهددون الأمريكيين، وحلفائنا وجميع أولئك، الذين لا يشاركون أيديولوجيتهم المنحرفة.

وأشار ترامب، إلى أن "صلابة" طالبان "يجب ألا تسود"، كما دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طالبان وأولئك الذين يدعمونهم".

في سياق آخر، قال ريتشارد هاس الدبلوماسي الأمريكي السابق صاحب كتاب "عالم تكتنفه الفوضى: السياسة الأمريكية الخارجية وأزمة النظام القديم" إن ترامب يسير على الطريق الصحيح للتعامل مع ملفات محدده أولها الحرب على داعش في العراق وسوريا، والتي وصفها بأنها كانت "ناجحة بشكل واضح"، إذ منح القادة العسكريين في الميدان قدرا أكبر من الصلاحيات، ما أعطاهم دفعةً أسفرت عن تقدمهم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.