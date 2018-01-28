لولا دا سيلفا: تعرضي للاضطهاد يزيد شعبيتي في استطلاعات الرأي

أعلن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمس السبت 27 يناير/ كانون الثاني، أنه واثق بفوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من الدورة الأولى.

© AFP 2018/ EVARISTO SA مقتل 14 في هجوم على ملهى ليلي في البرازيل

واعتبر دا سيلفا أن ما يتعرض له من اضطهاد من السلطات يزيد من شعبيته في استطلاعات الرأي، حسب فرانس برس

وجاء كلام دا سيلفا خلال مشاركته في نقاش حول الجوع في أفريقيا عبر الفيديو.

ولم يشارك الرئيس البرازيلي الأسبق في النقاش بأديس أبابا بمقر الاتحاد الأفريقي بشكل شخصي، حيث أمر قاض فدرالي بمصادرة جواز سفره لمنعه من السفر.

ويجري النقاش على هامش أعمال قمة للاتحاد الافريقي تعقد الأحد والاثنين.

وتابع لولا في حديثه "لا يريدونني أن أكون مرشحا، وبقدر ما يوجهون لي الاتهامات ويضطهدوني، تزداد شعبيتي في استطلاعات الراي".

وتابع موجها كلامه إلى المشاركين في هذا المؤتمر وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يعرفون تماما أنني في حال ترشحت فان فرص نجاحي في الدورة الأولى مؤكدة تماما".

و اعتبرت محكمة في بورتو اليغري في جنوب البرازيل أن لولا مدان بالفساد السلبي وبتبييض أموال لأنه وافق على تلقي هدية عبارة عن بيت على البحر من شركة بناء.

وأصدرت محكمة استئناف حكما بسجنه 12 سنة على أن يبقى طليقا بانتظار قيام الدفاع بتقديم طعن بالحكم.