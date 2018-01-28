زلزال بلغت شدته 5.7 درجة يقع بالقرب من ساحل بنما

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجة وقع في المحيط الهادئ بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما.

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موسكو — سبوتنيك . وقد تم تحديد الهزات الأرضية عند الساعة 16.45 من يوم السبت (0.45 بتوقيت موسكو، الأحد). ووقع مركز الزلزال على بعد 43 كيلومترا جنوب شرق بلدة بيداسي، وكان عمق الزلزال عشرة كيلومترات، ولم ترد معلومات عن ضحايا ودمار، كما لم يعلن عن خطر تسونامي.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت الخميس الماضي، عن أن زلزالا شدته الأولية 6.4 درجة ضرب منطقة في البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي.

وحددت الهيئة مركز الزلزال، عبر موقعها الرسمي، وقالت إنه يبعد 41 كيلومترا شرقي نيكولسكوي بمنطقة كوماندورسكي أوستروفا على عمق نحو عشرة كيلومترات، ولم تصدر بعد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية جراء الزلزال.