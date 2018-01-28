رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، أمس السبت 27 يناير/كانون الثاني، حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات بعد الانفجار، الذي وقع قرب مركز الشرطة.

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني يطلع وزيرة خارجية الإكوادور على التطورات الفلسطينية

المكسيك — سبوتنيك . وكتب مورينو في مدونته على تويتر:

أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة سان لورينتسو و كانتون إيلوي ألفارو، من أجل تعزيز أمن مواطنينا.

وقع الانفجار، أمس السبت، بالقرب من مركز للشرطة يقع قرب الحدود مع كولومبيا في مقاطعة اسميرالدا. وقد أصيب حوالي 20 من عناصر الأمن بجروح.

وذكرت الشرطة إن الهجوم يمكن ان يكون انتقاما من جانب الجماعات الإجرامية، التي فجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز الشرطة، وذكر الرئيس، أن الانفجار مرتبط بعمل إرهابي من جانب تجار المخدرات بعد نجاح عمليات الشرطة ضد الجريمة.

في سياق متصل، قالت السلطات الكولومبية، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، إن هجوما بقنبلة خارج مركز للشرطة في مدينة بارانكيا الساحلية في كولومبيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أفراد من الشرطة وإصابة 42 آخرين.

واستهدف الهجوم رجال الشرطة الذين تجمعوا في حي سان خوسيه لتلقي الأوامر لهذا اليوم ووصفت الشرطة الهجوم بأنه "عمل وحشي"، حسبما نقلت رويترز.