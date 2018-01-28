الزعيم السابق للمتمردين الكولومبيين يترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس السابق للقوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة "فارك" رودريغو لوندونيو ايتشيفيري، الملقب بـ تيموشينكو، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية.

© REUTERS/ STRINGER مقتل 5 وإصابة العشرات جراء هجوم بقنبلة في كولومبيا

المكسيك — سبوتنيك . وقال لوندونيو:

إنني أمثل حزبي، وأنا على استعداد لقيادة هذه الحكومة الانتقالية.

وتجري الانتخابات في أيار/ مايو 2018. ويعتزم لوندونيو، المشاركة فيها كمرشح عن حزب "القوة الثورية البديلة العامة"، وفقا لقناة أونيفيزيون.

يذكر أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصارا باسمها "فارك"، تأسست عام 1964 كجناح عسكري للحزب الشيوعي المحلي، لقيادة النضال من أجل بناء "كولومبيا الجديدة" مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة.

وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أوروبا، اعتبرت حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" منظمة إرهابية، واشتبهت بأن لها صلات بعمليات الإتجار بالمخدرات.

وتحوي "فارك" ضمن صفوف جماعاتها، ما يصل إلى 20 ألف مقاتل وفق الإحصاءات التي أجريت عام 2002، أما الإحصاءات الأخيرة التي أجرتها الاستخبارات العسكرية الكولومبية في العام 2014، فتؤكد أن منظمة (فارك) لا تحوي حالياً بين صفوفها أكثر من 7 آلاف مقاتل.