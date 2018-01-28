أمريكا قلقة بشأن احتجاز مواطن سويدي في الصين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الصين للناشر السويدي "قوي مين هاي" المقيم في هونغ كونغ ودعت إلى السماح له بمغادرة البلاد.

© AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua الولايات المتحدة تدعو الصين للمشاركة في مناورة بحرية رغم الخلافات

وقالت الحكومة السويدية إن قوي، الذي نشر كتبا عن الحياة الشخصية للرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرين للحزب الشيوعي، احتجز الأسبوع الماضي أثناء سفره مع دبلوماسيين سويديين سعيا للحصول على علاج طبي في بكين، حسبما ذكرت رويترز.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين السلطات الصينية إلى إطلاق سراح قوي على الفور وردد مطالب ستوكهولم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان:

نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال المواطن السويدي قوي مين هاي.

وأضافت "ندعو السلطات الصينية إلى توضيح الأسباب والأسس القانونية لإلقاء القبض على السيد قوي واحتجازه وندعوها للكشف عن مكانه والسماح له بحرية الحركة وحرية مغادرة الصين".