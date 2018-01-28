فتاة أمريكية تخطت إشارة مرور فقتلتها الشرطة

YouTube.com الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سيدة داخل "ستاربكس" (فيديو) واتهمت الشرطة الفتاة —التي تبلغ من العمر 21 عاما- بـ"محاولة دهس رجلي شرطة بسيارتها"، بحسب وكالة "رويترز".





وأطلقت الشرطة الأمريكية الرصاص على الفتاة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونقلت قناة (دبليو.جيه.تي.في) التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أن الشرطة قالت إن المرأة تدعى كريستالين بارنز.





وأشارت إلى أن الفتاة عند الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي كانت تقود سيارتها وأجبرت سيارة أخرى على الانحراف عن الطريق. وأنها حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة وعادت بالسيارة إلى الوراء نحو الشرطة قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين.





وقالت شرطة جاكسون في بيان رسمي "الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة".