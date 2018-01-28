سقوط قتلى في اشتباكات بمدينة عدن في جنوب اليمن

قال مسعفون في مستشفيات بمدينة عدن اليمنية، اليوم الأحد، أن عدة أشخاص قتلوا كما أصيب آخرون في اشتباكات بين جماعات مسلحة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوات الرئيس اليمني

وذكر السكان، أن مسلحين انتشروا في معظم الأحياء في المدينة وكان هناك إطلاق نار كثيف، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتصاعد التوتر بين الانفصاليين الجنوبيين المتحالفين مع الإمارات وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية بشأن السيطرة على الشطر الجنوبي من البلاد.

وكان الطرفان متحدين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشمال، لكن خلافهما الآن قد يعرقل جهود داعميهما من دول الخليج العربية لصد التوسع الإيراني المتصور في اليمن.

وتأتي الاشتباكات في عدن في الوقت الذي تنقضي فيه اليوم الأحد المهلة التي حددها الانفصاليون للحكومة للاستقالة.

وتسيطر إدارة هادي سيطرة شكلية على نحو أربعة أخماس أراضي اليمن، لكن الزعماء السياسيين والقادة العسكريين في عدن يريدون الآن إحياء دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة في وقت من الأوقات.

واتهم الانفصاليون الجنوبيون — قوات المقاومة الجنوبية — الأسبوع الماضي حكومة هادي بالفساد وعدم الكفاءة وطالبوها بالاستقالة.