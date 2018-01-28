مركز: الإنفلونزا لا تزال منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة

ذكر مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة وأن موسمها الحالي في طريقه لأن يكون أحد أشد المواسم منذ 2014/2015، عندما أصيب بالفيروس 34 مليون شخص تطلب دخول 710 آلاف منهم المستشفى.

وخلال معظم مواسم الإنفلونزا كان كبار السن والأطفال الصغار هم الأشد تضررا، لكن خلال موسم الإنفلونزا الحالي بات ما يعرف بجيل طفرة المواليد، والذين تتراوح أعمارهم حاليا بين 50 و64 عاما، الأكثر تضررا بعد المسنين.

وقال الدكتور دان جيرنيجان، مدير قسم الإنفلونزا في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "معدلات دخول جيل طفرة المواليد المستشفى أعلى من أحفادهم في الوقت الحالي"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن نشاط الإنفلونزا بدأ في التراجع في أجزاء من الولايات المتحدة، خاصة في كاليفورنيا وولايات أخرى على الساحل الغربي، لكن الموسم لا يزال بعيدا عن نهايته.

وتابع أن نشاط الإنفلونزا "لا يزال مرتفعا في معظم الولايات المتحدة، في حين لا تزال بعض المناطق تعاني بشدة".

ولقي سبعة أطفال حتفهم جراء الإنفلونزا في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني، مما يرفع وفيات الأطفال في هذا الموسم إلى 37.

ولا ترصد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفيات الراشدين بسبب الإنفلونزا بشكل مباشر، لكن جيرنيجان قال إن 9.1 في المئة من شهادات الوفاة أدرجت الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي كسبب للوفاة الأسبوع الماضي، وهو رقم زاد باطراد في الأسابيع الثلاثة الماضية.