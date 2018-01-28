ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول لـ103 قتيلا

أعلنت مصادر رسمية أفغانية، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير، الذي وقع أمس في العاصمة كابول، إلى 103 قتيلا.

© Sputnik. Valeriy Melnikov أفغانستان تعلن الحداد العام على أرواح 95 قتيلا راحوا ضحية تفجير إرهابي وسط كابول

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين القول إن "عدد قتلى التفجير الانتحاري في كابول قد ارتفع إلى 103، بجانب المئات من الجوحى"، ليصبح بذلك التفجير الأكثر دموية منذ عدة أشهر.

وقال وزير الداخلية الأفغاني "للأسف، عدد من الجرحى توفوا في المستشفى. ووصل عدد الشهداء إلى 103"، مشيرا إلى أن هنا 235 جريحا.

وكان مهاجم انتحاري فجر قالت حركة "طالبان" إنه أحد عناصرها، أمس السبت، "سيارة إسعاف مفخخة"، بالقرب من حاجز تفتيش في منطقة مزدحمة، بالشارع المؤدي لعدد من السفارات والمقرات الأمنية والمدنية وسط كابول.